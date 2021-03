di Katiuscia Laneri – Una sit-com per avvicinare i giovani al voto, è questa la nuova idea di Gianluca Di Cocco (FdI), appassionato cittadino che cerca in tutti i modi di mostrare il proprio amore per la città. Una Latina che Di Cocco vive e sente in prima persona, sia come residente che come imprenditore, oltre che da politico. Un cittadino che però ha deciso di affidare ai napoletani la comunicazione e l’immagine della campagna di sensibilizzazione in vista delle prossime elezioni comunali.

Napoli è la madre di tutti i più grandi artisti del passato e del presente, su questo non c’è dubbio, e probabilmente Di Cocco si è lasciato ispirare, o convincere, dal successo che hanno raggiunto produzioni come The Jackal o Casa Surace (made in Naples) per arrivare ai giovani e diventare l’ennesimo fenomeno virale dei social network.

Ma se il buongiorno si vede dal mattino, il progetto che con tanto entusiasmo Di Cocco sta producendo, parte male anzi malissimo: la sitcom, infatti, somiglia più ad una parodia molto offensiva del popolo partenopeo con stereotipi di mezzo secolo fa, come la mamma in vestaglia e bigodini.

Anche il livello culturale, sia dei napoletani che dei giovani (target del prodotto) è sottovalutato sin dalla prima puntata: mamma e papà parlano dei finanziamenti europei che vengono “regalati” (e non “erogati”); nella discussione, che tra l’altro dovrebbe far ridere, lei corregge lui per le sue precarie conoscenze geografiche e fa di Bruxelles “la capitale dell’Olanda” invece che del Belgio (la capitale dell’Olanda è Amsterdam, ndr).

Per la seconda puntata, invece, è sbagliata anche la tempistica. Appena dopo il tanto discusso videoclip che osanna i boss locali, con una Latina “scarrupata” sullo sfondo, mamma e papà invitano la figlia al voto intonando un trap, sempre in dialetto partenopeo e difficile da comprendere anche per chi firma l’articolo (napoletana doc).

Entrambe le puntate al momento non contengono messaggi di partito ma solo l’invito ai giovani del territorio a interessarsi di politica, anche se i testi del copione sembrano essere in linea con le idee di Fratelli d’Italia. Intanto, dalla sezione provinciale e regionale è silenzio, e sul modo in cui Di Cocco ha pensato di veicolare questi messaggi non è giunto ancora nessun commento.

L’unica considerazione è arrivata dai membri campani dello stesso partito che, visionato il video, hanno espresso preoccupazione: In vista delle elezioni a Latina, infatti, un progetto di questo tipo rischia di avvicinare al voto i giovani, certo, ma a favore del centrosinistra.

A proposito, invece, del tema trattato nella prima puntata (i fondi Ue), diretto e stringato è stato il commento di Nicola Procaccini raggiunto via whatsapp: “Preferisco stendere un pesante velo pietoso su questi video” ha scritto l’europarlamentare di Fratelli d’Italia.