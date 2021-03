di Katiuscia Laneri – La coordinatrice regionale del dipartimento Pari Opportunità e Disabilità del Lazio, Martina Sperduti, in accordo con la coordinatrice nazionale Giusy Versace e il coordinatore regionale di Forza Italia Claudio Fazzone, ha nominato Claudia Laportella quale responsabile della provincia di Latina del Dipartimento Pari Opportunità e Disabilità.

Prosegue, dunque, il lavoro di ristrutturazione del partito nella provincia di Latina, con uno dei dipartimenti più cari al presidente Silvio Berlusconi e che, grazie anche alla forza e alla determinazione dell’onorevole Giusy Versace, si è sempre fatto avanti con iniziative e interventi, trasformando spesso anche le istanze territoriali in interrogazioni parlamentari, per la tutela di queste categorie particolarmente a rischio.

Abbiamo voluto conoscere meglio una tra le residenti di Latina meglio inserita nella comunità, che il territorio lo conosce a fondo e lo vive quotidianamente, in qualità di libera professionista e imprenditrice con la passione per la politica.

“Sono davvero onorata dell’incarico che mi è stato affidato. Da professionista (sono geometra) e da ex imprenditrice conosco benissimo le difficoltà che una donna incontra in questi ambiti. E’ per me un impegno sociale che prendo molto seriamente e intendo portare in campo diverse attività e iniziative pratiche a supporto di tutte le mie concittadine”.

A proposito di concittadine, come vede un sindaco donna a Latina?

“Sarebbe la prima volta che Latina fosse amministrata da una donna. Ma il mio identikit è asessuato: C’è bisogno innanzitutto di persona esperta politicamente, con incarichi pratici tipo assessori o consiglieri, e poi formata adeguatamente per ciò che concerne la pubblica amministrazione”.

Ma perchè, allora, Latina non ha mai avuto un sindaco donna?

“Semplicemente perché non ci sono mai state candidate. Ovviamente, questo è dovuto al divario tra i due generi che si supera solo quando è la donna stessa prende consapevolezza del fatto che può assolutamente essere in grado di fare tutto ciò che fa un uomo”.

Allora, qual è l’identikit del suo primo cittadino?

“Gradirei una persona, che oltre alle competenza e all’esperienza, fosse dotata di particolare sensibile e interesse al bene comune. Una persona pratica, che sa stare con la gente, cosa che negli ultimi anni non c’è stato. Anzi, si è vissuto un vero distacco tra i governanti della città e il popolo. Nessuno mai si è impegnato ad incontrare le persone, ad ascoltarle e a cercare di andare incontro alle loro esigenze. E poi è necessario ricostruire la macchina amministrativa, perché c’è stata una crisi in tutti i sensi”.

Per quanto riguarda le difficoltà che affrontano i diversamente abili, cosa pensa del ritardo comunale sul P.E.B.A. (Piano di eliminazione delle barriere architettoniche) che ha denunciato la consigliera di Fratelli d’Italia, Matilde Celentano?

“Confermo e condivido pienamente, è un programma talmente importante che andava messa come priorità, anche perché l’eliminazione delle barriere architettoniche è un obbligo di legge per le amministrazioni locali. Ma comunque è stato fatto molto poco per i disabili della città, di ‘bene comune’ insomma c’è stato ben poco fino ad ora”.