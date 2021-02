Otto partecipanti alla selezione per la figura di direttore del Parco nazionale del Circeo lamentano mancanza di trasparenza e legalità.

L’ente Parco ha pubblicato nel 2020 un avviso per la scelta del direttore del Parco, ma secondo alcuni i criteri fissati dall’avviso non sono chiari e il “peso di ciascuno di essi non è equilibrato nel complesso”.

“L’esito è stato – dicono ancora – la costituzione di una terna di nomi da sottoporre all’attenzione del ministro dell’Ambiente per la scelta del nuovo direttore del parco che desta molte perplessità.

All’interno di essa il parco ha voluto inserire un candidato cui manca un requisito legale per la nomina, poiché non può riceve per legge alcun incarico dirigenziale essendo in procinto di andare in quiescenza (pensione), e un altro candidato, attualmente direttore presso un altro parco nazionale con incarico ancora all’inizio della sua vigenza”.

Queste solo alcune delle problematiche rilevate dai candidati che hanno presentato una argomentata istanza di annullamento degli atti a loro dire “viziati” all’ente Parco ed al ministero dell’Ambiente quale ente vigilante.

Un caso locale – hanno concluso – che vuole anche mettere in luce la frequente attuazione di procedure di scelta dei direttori dei parchi nazionali con prassi che costituiscono le terne con modalità analoghe al caso del Circeo”.

Il ministero ha annullato la delibera che individua la terna e oggi pomeriggio si riunisce il consiglio direttivo per prenderne atto e proseguire nella ricerca del nuovo direttore.