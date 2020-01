Rifiuti gettati a caos e ovunque.

I parchi, non ultimo quello intitolato a Don Vincenzo Faustinella a Latina scalo segnati da profilattici lasciati a terra.

Il tutto documentato, con l’immagine che pubblichiamo, da una cittadina che legittimamente denuncia una situazione diventata insostenibile.

Parliamo di un’area dedicata ai bambini che, solo a dicembre 2019, era stata presa d’assalto da parte di vandali che avevano distrutto i giochi di legno e le panchine.

Il tutto a fronte di una riqualificazione effettuata poco tempo fa.

La stessa fotografia si potrebbe scattare in quasi tutte le aree verdi e attrezzate della città, ma anche lungo le strade, sui marciapiedi del centro.

E in questo l’amministrazione guidata dal sindaco Coletta ha poche, pochissime responsabilità, direi nessuna.

E’ vero, infatti, che il bando per la gestione del parco Faustinella non è stato ancora concluso.

E’ incontrovertibile il fatto che la cura del verde non sia proprio il fiore all’occhiello di questa amministrazione con erba alta che trionfa ovunque ed interventi tardivi rispetto alla cura di questi spazi.

E’ acclarato che spesso sulla pulizia della città si possa e debba fare di più e meglio.

Ma è anche vero se i cittadini continuano a non prendersi cura della propria città considerandola, stando la situazione, come una pattumiera all’aria aperta qualsiasi amministrazione può fare poco o nulla se non rincorrere quella che è un’emergenza.

Il tutto con un dispendio di soldi pubblici che siamo sempre noi a dover sostenere.

In questo caso, prima di contestare le mancanze di chi governa la città dovremmo rivolgerci a noi cittadini.

Se non siamo i primi a rispettare la città in cui viviamo non possiamo pretendere che lo faccia qualcun altro.