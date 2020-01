“Prendersi cura del bene comune”. Questa la bandiera sotto cui il sindaco di Latina, Damiano Coletta, ha gestito l’amministrazione comunale di Latina dal giorno del suo insediamento.

Una rivoluzione che si è basata sul cambio dei nomi e delle intitolazioni di strade, parchi e piazze e su un lavoro “matto e disperato” della commissione toponomastica.

Il tutto per poi abbandonare completamente la cura e la gestione di queste aree.

Ne è stato un caso l’oasi verde intitolata a Susetta Guerrini, non ha fatto eccezione parco Europa, figuriamoci se poteva salvarsi il parco Falcone Borsellino.

Gli storici giardinetti di Latina erano stati oggetto di una manifestazione solenne per l’intitolazione e la parola d’ordine era simbolo della legalità.

Peccato che oggi, come documentato nelle immagini scattate da Casapound, sia ridotto ad una selva oscura.

“Quello che doveva essere un fiore all’occhiello, il Parco Falcone e Borsellino, versa in condizioni a dir poco pietose. Forse – commenta sarcasticamente il responsabile di CasaPound Latina, Marco Savastano – il servizio decoro del comune si è ispirato alla “selva oscura di Dante”.

Rami caduti o pendenti, erba alta, i sentieri del percorso” salute” impraticabili, senso di abbandono in ogni parte dei giardini.

“Stiamo denunciando con reportage fotografici la situazione del verde pubblico -conclude Savastano – ed è paradossale rilevare come nulla sia cambiato rispetto a 4 anni fa, quando la nuova giunta Lbc prometteva un cambio di registro. Viviamo in una città depressa figlia di un immobilismo e di una evidente incapacità dell’amministrazione di dare una sterzata. Non basta più dire come fanno da 4 anni, stiamo provvedendo”.