Una settimana di lavoro intenso per gli agenti della polizia ferroviaria del Lazio: 8.450 persone controllate, 4 arrestati, 19 indagati, 482 le pattuglie impegnate in stazione, 103 le pattuglie impiegate a bordo di 273 treni, 7 le contravvenzioni amministrative elevate, di cui 2 al regolamento di Polizia Ferroviaria: questo il bilancio della settimana scorsa in ambito regionale.

In particolare, il 30 ottobre un cittadino straniero è stato arrestato a Roma Termini per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, e indagato in stato di libertà per violenza sessuale.

Il tutto è avvenuto a bordo di un treno regionale proveniente da Napoli dove, nei pressi della stazione di Priverno, il capotreno ha richiesto l’intervento della Polizia Ferroviaria perché una donna addetta al servizio di pulizia sul convoglio era stata palpeggiata da un uomo.

Sul treno era presente un agente della Polizia Ferroviaria di Roma Termini, libero dal servizio, che accolta la richiesta d’intervento del capotreno si è messo alla ricerca del segnalato.

L’uomo, un 25enne nigeriano, all’atto del controllo si è scagliato contro il poliziotto con pugni e morsi, ma è stato bloccato anche grazie all’intervento dei viaggiatori che, avendo assistito alla scena, si sono mossi in aiuto all’agente di polizia.

Tratto in arresto, dai successivi accertamenti è emerso che l’uomo era ricercato perché destinatario di un provvedimento di custodia cautelare per reati analoghi commessi in altre regioni.