Altro innesto di spessore per l’Hc Fondi, che si prepara ad affrontare il sue ennesimo torneo di serie A.

Si tratta del pivot Daniele Ponticella. Classe 1995, il nuovo pivot proviene dal Gaeta Sporting Club, team in cui ha militato per tutta la sua carriera pallamanistica. Nonostante la giovane età, tra le fila del club di cui è stato il capitano negli ultimi anni, Ponticella può vantare una lunga esperienza nel massimo campionato italiano. Il nuovo giocatore rossoblu, inoltre, era perno fondamentale del Gaeta Sporting Club che 2015 portò a casa lo Scudetto Under 20.

“Questa sarà per me una stagione particolare, – dice il neo rossoblù – dove per la prima volta giocherò ‘lontano’ da casa. Ho scelto di dire sì al progetto dell’HC Fondi e ho molta fiducia nella squadra che la società sta costruendo. Sono certo che, con l’aiuto di tutti, riusciremo a fare delle buone cose durante questo campionato. Saluto tutti e speriamo di incontrarci al primo appuntamento casalingo”.