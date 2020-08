Luisella Podda, che poi ha risposto alla convocazione con la Nazionale femminile, Alessandra Bassanese, Bianca Barbosu, Elisabeth Galletti, Sara Bellu, Selene Franceschini, Martina Addonizio e Judge Storm, accompagnate dal tecnico Ciro Iengo, sono le campionesse di pallamano che donato il sangue presso il Poliambulatorio di Pontinia, sede dell’Avis Comunale di Pontinia.

Una promessa mantenuta per un gesto di solidarietà ed altruismo che si colloca proprio in un momento particolarmente delicato come quello che si sta vivendo in questo periodo in cui le scorte di sangue sono al limite.

Un gesto compiuto mentre si avvicina il campionato di pallamano femminile di serie A Beretta, che inizierà il 12 settembre che vedrà tra i protagonisti proprio le atlete della l’HC Cassa Rurale Pontinia.

“Siamo molto felici per la presenza delle giocatrici della squadra di pallamano di Pontinia, per tutti noi è un bel segnale anche perché questo è un periodo in cui c’è necessità di sangue – spiega Simone Orelli, nel doppio ruolo di medico dell’Avis di Pontinia e anche di medico sociale del Club di pallamano – la squadra ha risposto presente in un momento in cui ci può essere carenza di sangue a causa delle vacanze, spesso molti donatori non riescono a essere presenti in queste settimane, così le donazioni delle sportive sono utili perché ci aiutano a garantire il fabbisogno di sangue per evitare che le operazioni chirurgiche programmate possano avere dei ritardi”.

All’appuntamento con la donazione c’era anche Guerrino Centra, presidente dell’Avis di Pontinia, con i consiglieri Massimiliano Sacchetto e Fabiana Cappelli, oltre al tesoriere Guido Cappelli.

“È stato un gesto nobile, tutto molto bello e siamo felici che questo rapporto si sia rinnovato con la squadra di Pontinia del presidente Mauro Bianchi che ringraziamo di cuore, anche perché questo nostro rapporto è iniziato lo scorso anno quando, in occasione delle celebrazioni per i 50 anni dell’Avis Pontinia, invitammo la squadra per l’inaugurazione del monumento ai donatori e in contemporanea piantammo l’albero di melograno in ricordo di Marica, anche per questi motivi siamo molto felici che questo nostro legame continui – spiega Fabiana Cappelli, dell’Avis – tutta la fase della donazione s’è svolta nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 e le ragazze hanno dimostrato anche molta umanità, dedicando il proprio tempo libero a un atto così importante per il prossimo”.