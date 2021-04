L’HC Cassa Rurale Pontinia supera anche il Santarelli Cingoli (32-18) e conquista la dodicesima vittoria stagionale in serie A Beretta, la quinta consecutiva in questa seconda striscia positiva del massimo campionato di pallamano femminile. La prima sequenza di successi aveva portato la neopromossa formazione del presidente Mauro Bianchi a conquistare sette risultati utili: dal pareggio con il Brixen del 10 ottobre scorso, fino alla vittoria di Leno, con un totale di sei vittorie di fila.

Partono forte le pontine con una fiammata che ha portato al 7-1 con protagoniste Podda e Squizziato, poi Bassanese e Storm hanno contribuito a far crescere il Pontinia (10-4). Franceschini, schierata tra i pali della formazione di Nasta fin dall’inizio, è stata protagonista di una serie di interventi efficaci che hanno limitato il Cingoli nel suo miglior momento: nonostante la superiorità del Pontinia, la formazione marchigiana ha impensierito non poco con la sua pressione e riuscendo a ricucire lo svantaggio fino al 14-9 con cui le squadre sono andate al riposo. Nel secondo tempo Nasta ha ridisegnato la sua formazione facendo ruotare le giocatrici (16-10) e Podda e Squizziato hanno continuato a macinare gioco e gol: il 19-12 lo realizza Barbosu, il 20-12 è di Storm. Nel finale di partita, dopo il 28-17 messo a segno da Put, spazio anche a Rebecca Bianchi per il primo gol della sua carriera in serie A Beretta femminile.

“Siamo andati bene all’inizio, abbiamo avuto degli alti e bassi e poi nel secondo tempo siamo entrate molto più decise commettendo meno errori e perdendo meno palloni – spiega Bianca Barbosu – bene i portieri e anche le giocatrici che sono entrate dopo hanno fatto molto bene”. Molto soddisfatta anche Rebecca Bianchi a fine match. “Per me è stata una grande emozione al mio secondo ingresso in campo – spiega la giocatrice classe 2005 – Dedico il gol a mia sorella, il suo ricordo è sempre vivo in me e mi dà molta forza”.

HC CASSA RURALE PONTINIA – SANTARELLI CINGOLI 32-18 (14-9 p.t.)

HC CASSA RURALE PONTINIA: Franceschini, Galletti, Cialei, Barbosu 2, Bassanese 2, Bernabei 1, Bianchi 1, Di Prisco, Geminiani, Guidi 2, Judge Storm 4, Podda 7, Put 4, Rueda 4, Squizziato 5. All. Nasta

SANTARELLI CINGOLI: Danti, Battenti, Bartolucci C., Bartolucci S. 1, Cappelli, Ciattaglia, Cipolloni 2, Giambartolomei, Lenardon 5, Mariniello 2, Torelli 3, Velieri 1, Yudica 4. All. Analla

Arbitri: Regalia e Greco. Del. Cozzulla