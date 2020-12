L’HC Cassa Rurale Pontinia torna in campo, nel massimo torneo di pallamano femminile, dopo la lunghissima sosta. La formazione pontina sarà impegnata domani alle 14:30 nella complicata trasferta siciliana in casa dell’Erice, match valido per la dodicesima giornata del campionato di serie A Beretta femminile, il massimo torneo nazionale di pallamano.

Sono ben 4 settimane che la squadra del presidente Mauro Bianchi non gioca. L’ultima partita risale allo scorso 14 novembre mentre la positività al covid di alcune giocatrici dell’Oderzo ha costretto la federazione a rinviare la gara del 21 novembre (e valida per l’undicesima giornata). Prima di questo maxi-stop il Pontinia aveva collezionato sei vittorie consecutive e un totale di sette risultati utili di fila.

Anche se ancora incompleta, la classifica vede le pontine al quarto posto con 13 punti (9 partite giocate), dietro Brixen, primo con 17 punti (9 partite), e Salerno (a quota 16 con 9 partite). Quindi l’Oderzo con 14 punti (8 partite).

L’HC Cassa Rurale Pontinia tornerà a giocare in casa il 19 dicembre prossimo quando al palazzetto dello sport arriverà il Malo nell’ultima giornata del girone d’andata.