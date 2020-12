Kienergia Npc Rieti – Benacquista Assicurazioni Latina Basket 82-77

Kienergia Npc Rieti: Tommasini 13, Stefanelli n.e., Fumagalli 4, Sanguinetti 21, Fruscoloni n.e., De Laurentis 10, Taylor 19, Pepper 14, Nonkovic, Frizzarin n.e., Vujanac n.e., Ponziani 1. Capo allenatore Rossi. Vice Tubiana.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Benetti 18, Lewis 12, Hajrovic n.e., Piccone 5, Passera 8, Mouaha 2, Baldasso 6, Bisconti, Raucci 12, Gilbeck 14. Coach Gramenzi. Vice Di Francesco.

Statistiche: Rieti tiri da 2 49% (22/45) tiri da 3 30% (6/20) tiri liberi 74% (20/27) Latina tiri da 2 66% (23/35) tiri da 3 38% (8/21) tiri liberi 88% (7/8).

Parziali: 26-21, 38-40, 58-61

Arbitri dell’incontro: Masi Andrea di Firenze, D’Amato Alex di Tivoli (RM), Miniati Gian Lorenzo di Firenze.

Una partita intensa, molto fisica che la Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha affrontato con grande determinazione e grinta sul campo della Kienergia Npc Rieti, gestendo per lunghi tratti di gara l’andamento del match, grazie a un’ottima intesa di squadra e a una buona circolazione di palla. Gli errori commessi nell’ultima frazione di gioco non hanno permesso al team pontino di conquistare la prima vittoria in trasferta della stagione, ma non cancellano quanto di buono mostrato nei quarti precedenti e in particolare durante il terzo periodo: “È stata un’occasione persa per noi – commenta coach Gramenzi al termine della partita – nel corso del terzo quarto abbiamo prodotto molto bene e avremmo potuto avere un vantaggio superiore, ma gli errori commessi nel finale di gara sono stati davvero pesanti. Mi stona un po’ il discorso dei tiri liberi, 27 per Rieti, 8 per Latina, che in una partita del genere possono fare la differenza, ma dobbiamo focalizzarci su quelli che sono stati i nostri sbagli e continuare a lavorare per evitare di commetterli nuovamente”.

Numeri importanti per Brandon Gilbeck che, oltre ad avere firmato 14 punti personali con 3 schiacciate, ha catturato 10 rimbalzi, rifilato 7 stoppate agli avversari, distribuito 3 assist ai compagni e conquistato 28 di valutazione. Se nel pitturato si è fatto notare l’americano, in cabina di regia non è passata certo inosservata la prestazione del playmaker Marco Passera che ha innescato sapientemente i canestri dei suoi compagni, mettendo a referto ben 11 assist oltre ad aver realizzato 8 punti e 5 rimbalzi. Miglior realizzatore dei nerazzurri Gabriele Benetti che ha messo a segno 18 punti e 2 assist in 24 minuti di utilizzo, ma in doppia cifra anche Jaren Lewis e Davide Raucci, entrambi con 12 punti personali.