La digitalizzazione dei pagamenti oggi fa parte della nostra quotidianità, ma per il futuro sono previsti nuovi trend per consentire di operare in maniera sempre più semplice, sicura e innovativa.

A parlare delle novità circa i pagamenti digitali è Erik Tak, Global Head del Payment center della banca ING, che da sempre ha fatto del digitale la sua vocazione primaria.

Stando alle sue dichiarazioni, di certo si proseguirà con i pagamenti contactless, ma un boom è atteso anche per quelli da mobile legati a servizi terzi come Apple Pay e Google Pay. In questo modo, il cliente può pagare direttamente con il proprio smartphone, senza dover inserire il pin personale e lasciando a casa le carte bancarie.

In quest’ottica si pone anche il pagamento digitale che sfrutta la biometria, già in uso su Apple Pay. Qui il problema è in termini di sicurezza e, sebbene questa tipologia di pagamento abbia ampie prospettive di crescita, considerata la sua delicatezza, necessita ancora di qualche implementazione e sessioni di test.

Sta crescendo molto interesse attorno ai pagamenti istantanei ovvero quelli eseguiti in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7. ING ha già testato con successo la modalità legata allo SWIFT gpi, che riduce il tempo necessario per traferire i soldi da un conto all’altro: addirittura l’80% dei pagamenti riesce a essere trasferito in giornata. Inoltre, cosa da non sottovalutare, c’è la possibilità di tracciare il versamento. Dopo un primo test nel 2019 nei Paesi Bassi, a partire dal quest’anno SWIFT gpi verrà progressivamente esteso da ING a tutta l’area europea di interesse.

Sempre nella pagina di ING news che riporta l’intervista a Tak, si legge dell’espansione progressiva dei pagamenti peer to peer, ovvero i pagamenti immediati tra privati pensati per tutti coloro che devono incassare regolarmente assegni o bonifici.

Molto importante è anche il trend legato al cosiddetto IoT, Internet Of Things, ovvero alla possibilità per alcuni dispositivi di processare i pagamenti attraverso internet.

Questa è forse la più lenta e in divenire delle nuove modalità attese che per crescere necessita di dispositivi digitali ad hoc, larga diffusione e utilizzo costante da parte dei consumatori.