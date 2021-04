Grande preoccupazione questa mattina davanti la scuola media Gramsci di Aprilia. Sul cancello dell’entrata secondaria è stato trovato, poco prima delle 8, un pacco attaccato con del nastro adesivo giallo. Immediatamente è scattato l’allarme.

L’involucro infatti poteva contenere qualsiasi cosa, in molti hanno pensato a un pacco bomba, e immediatamente sono stati chiamati i carabinieri. I militari, al comando del capitano Patrignani, hanno così avvisato gli artificieri che sono intervenuti valutando la situazione.

Intanto fuori dalla scuola si erano radunati tutti gli studenti con i genitori, in attesa di sapere cosa fare.

Fortunatamente si sarebbe trattato di uno scherzo, magari d cattivo gusto, o del tentativo di qualcuno di far saltare la giornata di lezione. Gli artificieri, infatti, analizzato il pacchetto non hanno ritenuto di farlo brillare, forse all’interno non c’era esplosivo, ma lo hanno portato via. Ora sarà analizzato anche per cercare elementi utili all’identificazione del o dei responsabili di quella che all’apparenza sembra una bravata.

La situazione, grazie anche al supporto dei carabinieri, è tornata alla normalità poco prima delle 11. Intanto i ragazzi sono tornati a casa. Domani avranno sicuramente qualcosa da raccontare.