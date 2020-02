di Daniela Pesoli – Spiagge a misura di bambino. Sono quelle scelte dai pediatri italiani a cui, verificate le loro condizioni di scurezza, i servizi e altri parametri, assegnano ogni anno la “bandiera verde”.

Quest’anno, in Italia e in Europa, sono 144 le spiagge premiate. Nel Lazio meritano il riconoscimento dieci località e otto di esse sono pontine: Formia, Gaeta, Lido di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga, Terracina e Cala Nave a Ventotene.

I maggiori requisiti tenuti in considerazione dai pediatri sono: acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per costruire castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare. Ed ancora, nelle vicinanze gelaterie, locali per l’aperitivo e ristoranti per i grandi.

La cerimonia di consegna della bandiera verde è in programma il 27 giugno ad Alba Adriatica.