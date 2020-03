Approvato il quadro economico del progetto esecutivo dell’intervento di riqualificazione dell’impianto di trigenerazione dell’ospedale San Giovanni di Dio stanziando oltre 1 milione di euro.

Un piccolissimo passo avanti verso la valorizzazione di una struttura fondamentale per l’offerta sanitaria della provincia di Latina che da anni attende l’attuazione di un programma concreto.

Sinora si è rimasti bloccati alle parole e agli intenti. E’ dal 2015 che anche il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, aveva sottolineato la centralità dell’ospedale sul territorio.

Poi il silenzio, la sottrazione di servizi e il San Giovanni di Dio diventato l’ombra di se stesso tanto che solo una settimana fa anche il comitato dei cittadini era tornato in piazza per chiedere interventi rapidi e mirati al rilancio.

“Ricordiamo che nell’ottobre 2019 con delibera 932 l’Asl di Latina relativamente al nuovo assetto della rete perinatale, si è assunta un impegno finanziario per l’adeguamento delle sale travaglio, blocco parto, degenze e nido del San Giovanni di Dio. Queste azioni – spiega il capogruppo di Forza Italia e presidente della commissione sanità, Pino Simeone – si completeranno con un prossimo provvedimento tale da prevedere lo stanziamento di oltre 10 milioni di euro per l’ammodernamento e il potenziamento delle strutture del San Giovanni di Dio”.

Simeone annuncia l’arrivo di un decreto regionale di prossima emanazione per circa 2 milioni di euro, dove s’interverrà sulla parte edile e impiantistica relativamente alla riqualificazione del punto nascita, all’ ambulatorio chirurgico, agli uffici ed ambulatori del Dipartimento di Prevenzione.

Sono quindi in programmazione lavori edili ed impiantistici nel biennio 2020-2021 riguardanti il Week Surgery, la Medicina generale, il miglioramento sismico della struttura, l’ambulatorio del Distretto. Il tutto per una cifra complessiva di circa 7/8 milioni di euro.

“Il miglioramento dei servizi dell’ospedale è d’altronde già in atto, basta sottolineare il potenziamento del laboratorio analisi e della radiologia H24. Il tutto è finalizzato a garantire una maggiore professionalità al servizio dell’utenza. Riscontro con soddisfazione come sia in corso anche il potenziamento del personale sanitario. Oggi con il milione di euro impegnato per la riqualificazione dell’impianto di trigenerazione – conclude Simeone – vediamo aggiungersi un ulteriore tassello al disegno portato avanti, ovvero quello di un ospedale San Giovanni di Dio fornito di servizi sanitari autentici. Questi interventi dimostrano come sia in atto una caratterizzazione dell’ospedale di Fondi e che al tempo stesso siano infondate le voci e le preoccupazioni circa una sua chiusura”.