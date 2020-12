Infiltrazioni d’acqua e macchie di muffa sul soffitto, in un edificio che ha meno di 10 anni. E per di più un edificio pubblico.

Succede ad Aprilia, dove a lamentarsi della situazione sono stati alcuni genitori dell’ICS Zona Leda Aprilia.

Le macchie di umidità di notano a occhio nudo in prossimità di alcuni infissi, segno che la protezione in asfalto del soffitto non è riuscita a reggere all’urto delle forti piogge dei giorni scorsi.

I problemi di manutenzione della struttura riguarderebbero anche l’atrio esterno, con parte della pavimentazione in mattonelle è stata divelta senza essere rimessa al suo posto.

E non sarebbe neanche il primo episodio del genere che riguarda scuole di Aprilia. Nelle scorse settimane, difficoltà simili sono state riscontrate anche alla Toscanini di via Amburgo, anche questa struttura recente che da subito ha mostrato i segni di lavori non eseguiti al meglio.