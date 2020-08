Tiziano Ferro, uno di noi. Anche lui con le sue paure, anche lui con le sue ansie, e ancora di più quando un familiare, anche se non umano, sta male e potrebbe non farcela.

E’ passata così la notte di Tzn, il famosissimo cantante di Latina che via social ha parlato ai suoi fan delle condizioni del suo amatissimo dobermann, Beau.

Queste le parole di Tiziano affidata al suo profilo facebook ed a quello Instagram: “Ho passato tutta la notte a guardare questo angolo della stanza, tutta la notte fino a quando non è uscito il sole. Fino a quando non ci hanno chiamato dall’urgenza veterinaria per dirci che l’intervento di Beau era andato bene, alle 9 am. L’abbiamo ricoverato ieri sera d’urgenza, ci avevano detto che solo l’operazione avrebbe determinato la natura dell’emorragia interna improvvisa. Ma ci avevano anche detto che sarebbe stata lunga, difficile e con poche speranze per l’età del cane, le dimensioni e probabilmente un tumore diffuso“.

Insomma, Beau sta male, anche se poi il cantante apre un piccolo spiraglio di luce: “È nato con due milze. E una si è lacerata accidentalmente. Dovrebbe essere solo questo. Se Dio vuole. Ma noi eravamo qua davanti, svegli da un giorno“.

Poi, a distanza di qualche ora, la notizia più bella: “Ci hanno fatto appena sapere che Beau è abbastanza stabile ma non mangia quindi non tornerà a casa oggi. Se starà meglio sarà anche per tutto l’amore immenso che si sta mobilitando.

E questo per oggi è più che sufficiente per sentirmi felice. Grazie“.

Beau è uno dei due Dobermann che Tiziano Ferro aveva presentato al pubblico pochi mesi fa, adottato insieme a Ellie dopo la dolorosa perdita della sua amata Piper.