A seguito delle elezioni tenute nel mese di dicembre per il rinnovo degli organi direttivi dell’Ordine delle Professioni infermieristiche (OPI) di Latina, gli eletti nel nuovo Consiglio Direttivo si sono riuniti per procedere all’attribuzione delle cariche. Per il quadriennio 2021-2024 è stata confermata alla presidenza Annunziata Piccaro, mentre Guido Panno sarà il vice presidente.

I nuovi organi direttivi sono così composti:

Consiglio Direttivo

Presidente – Annunziata Piccaro

Vice Presidente – Guido Panno

Segretario – Alessio Reginelli

Tesoriere – Antonio Melfi

Consigliere – Vincenzo D’Auria

Consigliere –Elena Lattanzi

Consigliere- Ornella Mastrobattista

Consigliere –Antonio Mattei

Consigliere –Emiliano Milani

Consigliere –Sonia Pecorilli

Consigliere –Concettina Quinto

Consigliere- Giovanni Santucci

Consigliere –Stefania Taurisano

Consigliere- Ernesta Tonini

Consigliere – Maurizio Vargiu

Commissione d’Albo per Infermiere

Presidente – Vincenzo Rossi

Vice Presidente – Renato Renzelli

Segretaria – Monia Terrazzino

Componente- Nadia Baron

Componente – Rosa Cretella

Componente – Federica Cucchiarelli

Componente – Marco De Marco

Componente – Silveria Giuliani

Componente – Francesca Varuni

Commissione d’Albo per Infermiere Pediatrico

Presidente – Luisina Agostini

Vice Presidente – Manuela Cappello

Segretaria – Giulia Fadda

Componente – Annalisa De Monaco

Componente – Chiara Ferraioli

Collegio dei Revisori dei Conti

Membri effettivi – Angela Di Meo – Simone Maggiarra

Membro supplente – Paola Scorretti

La Presidente dell’OPI di Latina, ha ringraziato i colleghi “per la fiducia riposta nella nuova squadra composta in parte da colleghi del consiglio direttivo uscente ed in parte da nuovi colleghi che si sono resi disponibili a lavorare per l’OPI, per la crescita professionale, sociale e culturale di tutta la categoria professionale.

L’OPI di Latina – aggiunge la presidente Piccaro – si impegnerà a realizzare il programma presentato, consolidando gli obiettivi raggiunti e costruendo nuovi percorsi di sviluppo della professione.

Una ulteriore spinta a realizzare il programma per il nuovo quadriennio ce la fornisce la buona affluenza al voto, nonostante le difficoltà legate all’emergenza Covid-19. Questo conferisce ai nuovi eletti dell’OPI un ampio mandato e, al contempo, attribuisce una forte responsabilità.

Condividiamo un progetto che realizzeremo senza personalismi e con il coinvolgimento di tutti i professionisti, i cittadini e le Istituzioni provinciali.

Gli Infermieri hanno un ruolo fondamentale nell’ambito dell’assistenza domiciliare, nelle strutture territoriali, nella prevenzione ed educazione sanitaria, negli ospedali e nelle scelte gestionali e politiche. Un Ordine Provinciale consapevole di questa peculiarità ed importanza, si adopera e contribuisce alla soluzione delle problematiche interne alla Professione, ha capacità di indirizzo nelle scelte di politica sanitaria e si fa portavoce e garante dei bisogni dei Cittadini tutelandoli.

La nostra ambizione è quella di fare dell’OPI di Latina il punto di riferimento dove tutti gli Iscritti possano trovare risposte alle molteplici esigenze/problematiche che si incontrano nell’attività quotidiana e dove possano trovare supporto consultivo tecnico, didattico per le attività di ricerca, formazione ed aggiornamento professionale.

Opereremo nel segno dell’innovazione nella continuità per rafforzare la straordinaria crescita professionale che ha segnato il cammino degli infermieri in questi anni”.Ordine delle Professioni infermieristiche di Latina, Nancy Piccaro confermata presidente