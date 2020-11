In merito alla situazione venutasi a creare all’ordine degli avvocati di Latina, abbiamo ricevuto nella nostra redazione un comunicato, a firma del consiglieri Umberto Giffenni, Maria Luisa Tomassini, Pierluigi Torelli, Alessia Verdesca Zain, Maria Clementina Luccone, Denise Degni, Marco Scarchilli, Maria Cristina Vernillo, Federica Pecorilli, Aurelio Cannatelli che riassume tutta la vicenda.

Un resoconto lungo e dettagliato che, per evitare il rischio di poter tralasciare qualche importante passaggio, abbiamo deciso di pubblicare in maniera integrale.

“Alla luce dei chiarimenti – inizia il testo – che alcuni Colleghi del Foro hanno richiesto in ordine alle modalità con cui si è reinsediato il nuovo Consiglio dell’Ordine, ed anche al fine di dare adeguata informazione agli organi di stampa, giova chiarire alcuni aspetti.

Preliminarmente si rappresenta che sarebbe stata nostra intenzione convocare quanto prima l’Assemblea di tutti gli iscritti, Organo per troppo tempo lasciato ingiustamente in silenzio, ma la normativa sull’emergenza Covid non ce lo ha consentito.

Veniamo ai fatti.

Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 1 del 15/1/2020, passata in giudicato, ha accertato l’ineleggibilità degli Avvocati Lauretti, Ciccarese, De Angelis, Farau e Panico alla carica di consiglieri dell’Ordine, “disponendo il subentro degli avvocati utilmente collocati nella graduatoria degli eletti”.

Tuttavia, prima del deposito della sentenza del CNF, 5 consiglieri ineleggibili, unitamente ad altri 6 consiglieri (Avvisati, Sepe, Soscia, Soldera, Giannantonio e Rinaldi), rassegnavano le loro dimissioni, al dichiarato e non creduto fine di formalizzare una protesta nei confronti della Presidente del Tribunale, sulla gestione degli incarichi relativi alla Sezione Fallimentare.

Sempre il CNF, in virtù delle dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri, e nonostante dovesse ancora pronunciarsi sul reclamo proposto nei confronti dei 5 consiglieri poi dichiarati ineleggibili, proponeva -al Ministro della Giustizia- lo scioglimento del Consiglio, per essere venuta meno la maggioranza dei Consiglieri.

Il TAR Latina, con la nota sentenza del 9/11/2020, ha annullato lo scioglimento del Consiglio disposto dal Ministro e con esso la nomina del Commissario Straordinario, atteso che: “l’avvenuto accoglimento del reclamo da parte del CNF comporta che dal novero degli undici consiglieri, su un totale di quindici, che con le proprie dimissioni hanno portato allo scioglimento e al commissariamento del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Latina vanno espunti i cinque la cui carica era sub iudice. Questi ultimi sono stati riconosciuti ab origine ineleggibili dalla pronuncia del CNF e l’effetto di tale decisione ne esclude la libera disponibilità del mandato elettorale ricevuto, sì che le loro dimissioni sono del tutto inefficaci.

Conseguentemente, dovendosi ritenere che al 30 ottobre 2019 fossero valide ed efficaci le dimissioni di sei soli componenti del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Latina sui quindici che lo formano, non può ritenersi realizzato il presupposto fattuale richiesto dalla legge per lo scioglimento ed il commissariamento”.

Si deve quindi ritenere che -alla data del 30/10/2019- il Consiglio dell’Ordine fosse ancora in carica con la sostituzione dei 5 consiglieri ineleggibili, per effetto della sentenza del CNF, con i primi 5 utilmente collocati nella graduatoria elettorale, ossia Giffenni, Torelli, Luccone, Bellomo e Degni.

Pertanto, in esecuzione delle richiamate statuizioni, il Consigliere anziano ha proceduto alla convocazione dei 9 consiglieri in carica (ivi compresi Macci, Caporilli, De Simone e Tomassini) e, nella seduta dell’11.11.2020, ha proceduto alla ricostituzione del plenum dell’organo, sostituendo ai 6 dimissionari altri sei avvocati collocati utilmente nella graduatoria elettorale, ossia gli avvocati Cannatelli, Verdesca Zain, Pesce, Scarchilli, Vernillo e Pecorilli.

Nella seduta del 13.11.2020, infine, il Consiglio ha proceduto alla nomina del Presidente, nella persona dell’Avv. Umberto Giffenni, del Consigliere Segretario, nella persona dell’Avv. Pierluigi Torelli, del Consigliere Tesoriere, nella persona dell’Avv. Maria Clementina Luccone, e del Vicepresidente, nella persona dell’Avv. Maria Luisa Tomassini.

Francamente sconcertante appare, invero, il comportamento di chi non ha voluto prendere atto di quanto sin qui evidenziato, di fatto non consentendo al neo ricostituito Consiglio di entrare nella pienezza delle sue funzioni.

A tutt’oggi non è consentito ai Consiglieri di accedere ai locali dell’Ordine, in quanto l’ex Commissario Straordinario contesta le modalità con cui si è reinsediato il Consiglio, e annuncia non meglio precisate istanze rivolte al CNF.

Non si comprende cosa il CNF, in considerazione delle competenze che gli sono proprie ai sensi della Legge Professionale, potrebbe dire o fare per legittimare ciò che è stato fatto in esecuzione di due sentenze, quella del CNF stesso e quella del TAR, che nessuno ha dichiarato di voler impugnare nelle competenti sedi.

Risulta peraltro, questo sì che deve essere stigmatizzato come un fatto grave, che le sedi dell’Ordine sono chiuse da oltre 10 giorni per un sospetto caso di Covid, senza che si sappia chi materialmente abbia disposto la chiusura delle sedi e senza che si sappia, cosa ancora più imbarazzante, quando si procederà con la sanificazione e con la riapertura al pubblico.

A nulla sono valsi i tentativi, in più occasioni reiterati dal nuovo Consiglio, di iniziare ad operare, di concerto con i funzionari dell’Ordine, per il bene degli iscritti, che quotidianamente si rivolgono all’Ordine le loro istanze.

Abbiamo invece assistito ad una iniziativa di qualche consigliere ineleggibile che ha avviato una raccolta di firme nelle aule di Tribunale al fine di chiedere al CNF l’adozione di nuovi provvedimenti nei nostri confronti.

A scanso di equivoci, se l’elemento di novità rimesso al vaglio del CNF è rappresentato dalle asserite ‘dimissioni’ che anche le Colleghe Caporilli e De Simone hanno rassegnato, in data 16/10/2020, quando il Consiglio era Commissariato, rimettiamo all’attento esame dei Colleghi del Foro ogni considerazione circa la validità giuridica delle dimissioni “ora per allora” e la loro neanche troppo velata natura strumentale (come peraltro rilevato dal TAR nella nota sentenza: “…le sopravvenute dimissioni di ulteriori due consigliere “ora per allora” sono del tutto irrilevanti ai fini della definizione del giudizio. Infatti in

applicazione del principio generale tempus regit actum la legittimità del provvedimento amministrativo impugnato in sede giurisdizionale deve essere valutata in base ai presupposti di fatto e di diritto sussistenti all’epoca dell’emanazione della determinazione lesiva”.

La speranza è di non trovarci nuovamente costretti a rivolgerci al Giudice competente, con il rischio che risulti svilita, ancora una volta, dal punto di vista professionale, la categoria forense tutta.

C’è un unico dato di fatto incontrovertibile in questa vicenda: c’è chi si batte per il rispetto della legalità ed è pronto a mettersi a disposizione di tutti i Colleghi, con spirito di servizio e di colleganza, e c’è invece chi non è in grado di prendere atto che qualcosa è cambiato.