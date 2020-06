E’ arrivata quasi in notturna l’ordinanza della regione Lazio con cui si procede, per step, alla riapertura delle sale scommesse.

Un atto che è stato firmato in extremis considerato che la sua validità parte da oggi, 20 giugno, ed in poci sono pronti a riaprire nel rispetto dei rigidi protocolli previsti. Elemento che non ha mancato di scatenare qualche polemica.

L’ordinanza specifica che le slot resteranno spente e il divieto di assistere alle competizioni sportive sui monitor.

Sale slot e bingo sono, infatti, rimandati, a luglio. Tanti le restrizioni da rispettare onde evitare la diffusione del Covid 19.

Tra questi il divieto di utilizzare all’interno delle sale apparecchi da intrattenimento (Slot e Vlt), al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i giocatori.

Le linee guide definite nell’ordinanza prevedono inoltre la possibilità della rilevazione della temperatura dei clienti e il divieto di assistere alle competizioni sportive all’interno delle sale.

I gestori delle sale dovranno mettere a disposizione guanti monouso per l’utilizzo dei totem e delle strumentazioni touch-screen, con l’eliminazione dei cataloghi e del materiale informativo.