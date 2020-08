Il sovraffollamento dei mezzi pubblici, quando riprenderanno le scuole, sarà uno dei problemi da affrontare in ottica contenimento del coronavirus.

Proprio per questo, la Regione Lazio ha approvato le linee guida del Trasporto pubblico locale che prevedendo, per gli studenti, due fasce di ingresso a scuola: alle 8:30 e alle 9:30.

Inoltre, al fine di garantire un numero adeguato di mezzi pubblici per il servizio extraurbano, la direzione Infrastrutture e Mobilità ha richiesto alla società Cotral di elaborare un modello di simulazione degli scenari di domanda.

Tale analisi è stata sviluppata tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di contingentamento della capacità dei veicoli per effetto del Covid-19 e utilizzando i dati di anagrafica delle iscrizioni acquisite dai competenti Uffici regionali, nonché della disponibilità dell’Usr Lazio ad organizzare l’entrata degli studenti delle superiori in due fasce orarie.

A seguito di approfondimenti ulteriori condotti dalla direzione Infrastrutture e Mobilità di concerto con Cotral S.p.A., si ritiene che dal punto di vista del fabbisogno finanziario necessario per assicurare l’integrazione del servizio, per l’intero anno scolastico 2020-2021 sia necessaria la disponibilità di risorse stimate in 10 milioni di euro, che garantirebbero la copertura di circa 5 milioni di km di servizio aggiuntivo.