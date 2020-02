È tutto pronto per l’inizio del nuovo calendario 2020 del “Giro dell’Agro Pontino”, circuito ciclistico targato Opes che anche quest’anno animerà tutte le domeniche degli appassionati delle due ruote fino al mese di ottobre.

Il calendario, reso noto già da qualche giorno, aprirà la nuova stagione sportiva il prossimo 15 marzo 2020, con il percorso classico denominato “il piccolo fiandre”, organizzato dall’asd Nettuno presso Borgo Santa Maria a seguire si svolgerà domenica 22 marzo la tappa curata dall’asd Terracina Cycling in Localita’ Frasso, e domenica 29 marzo sarà la volta dell’ asd Peloso Team con la consueta tappa pontina.

“Il circuito ciclistico del Giro dell’Agro Pontino, rappresenta per OPES un grande vanto – spiega Davide Fioriello, vice presidente nazionale Opes – sono anni che investiamo tempo e passione per la riuscita di questo circuito volto a valorizzare le bellezze del nostro territorio favorendone il turismo sportivo e con l’intento anno dopo anno di diffondere la pratica sportiva del ciclismo, settore in continua crescita nelle terre pontine.

Da marzo si passa alle tappe di aprile con il primo appuntamento domenica 5 dove in terra setina l’organizzazione della usc Nardecchia Team è pronto ad accogliere i numerosi atleti che sfideranno i tornanti dei nostri monti Lepini, a seguire la tappa curata dal Team Astolfi di domenica 19 a Latina ed infine ultima tappa del mese di aprile il Veloteam Latina, organizzerà la 6° tappa del calendario a Maenza in programma domenica 26.

La settima tappa inaugurerà il mese di maggio domenica 3 con la prima edizione della Granfondo dei Castelli Romani, organizzata dal Team Cmax a Lariano, ed inserita nel circuito Fantabici, domenica 10 sarà la volta della tappa curata dall’asd il gatto & la volpe in località Frasso ed a seguire domenica 17 maggio con la nona competizione in programma dell’asd ciclistica Latina a Borgo Montello.

A concludere il mese di maggio sarà il Team Cmax domenica 31 a Lariano.

Si entra così nel caldo giugno con l’undicesima tappa in programma domenica 7 curata dall’asd Center Bike a Velletri, mentre domenica 21 si scenderà in pista con il Team De Paolis ad Ardea, infine si giunge a domenica 28 giugno con la quattordicesima tappa del calendario organizzata da Opes in località Mazzocchio, quest’ultima rappresenterà l’ultima tappa prima dello stop estivo.

Dopo un breve fermo nei mesi più caldi si torna su strada nel mese di settembre con la quindicesima competizione in programma, curata dall’asd Easy Bike in località Sezze, domenica 6.

A partire dalla sedicesima tappa iniziamo a dirigerci verso la fine della stagione sportiva 2020, quest’ultima sarà organizzata dal team della Drago On Bike a Doganella domenica 13 settembre.

Si prosegue, senza sosta, con le date fissate nel calendario de “Il Giro dell’Agro Pontino”, restando sempre nella splendida località di Doganella, domenica 20 settembre sarà l’asd Fiormonti a curare la terzultima tappa del circuito.

L’ultima tappa del mese di settembre sarà curata dall’asd Anzio Bike nella località di Anzio, in programma per domenica 27.

A seguire domenica 4 ottobre, sarà la volta della gara organizzata dall’asd il Pirata in terra setina.

Si giunge finalmente a domenica 11 ottobre con la tappa conclusiva della lunga stagione ciclistica di Opes, con la gara organizzata direttamente dall’Ente di promozione sportiva, ideatore del giro, nella città di Latina.

L’inaugurazione di questa nuova stagione rappresenta l’ennesima vittoria nel settore del ciclismo, grazie anche alle innumerevoli novità che riguarderanno questo nuovo anno di competizioni, partendo dal fitto calendario sottoscritto da tutte le asd partecipanti al circuito: ben 19 tappe ufficiali.

“Assistiamo ad un continuo crescendo di atleti partecipanti e di interazioni – conclude Fioriello – volti a rendere tutti gli appuntamenti del Giro dell’Agro Pontino sempre più prestigiosi. Puntiamo a diventare sempre più efficaci nel garantire servizi di qualità, organizzando gare principalmente in provincia di Latina e proponendole come un grande tour composto da 19 tappe che si concluderanno ad ottobre 2020”.

Per restare aggiornati si possono seguire i canali social dedicati agli eventi ciclistici 2020 su www.opeslatina.it, su Facebook Opes Latina e Opes Ciclismo, su Instagram Opes Latina e girodellagropontino.