Si sono svolte in forma digitale le elezioni per la nomina dei componenti del nuovo Comitato Regionale di Opes Lazio.

Per quanto riguarda il ruolo di presidente, vittoria con una maggioranza larghissima (70%) per Vittorio Rosati. Un trionfo annunciato che porta con se già un manifesto programmatico. Nelle intenzioni del neo eletto presidente la volontà lavorare sodo per contribuire alla crescita dell’Ente nel Lazio, e per consolidare i numeri acquisiti.

Tra i neo eletti spiccano i nomi dei pontini Maurizio Patarini, che ricoprirà il ruolo di vice presidente, mentre tra i consiglieri successo per il setino Angelo Berti. Quest’ultimo si è detto: “Felice di questo importante riconoscimento e pronto a dare il mio contributo all’Opes e rilanciare lo sport in un momento così difficile”.

Con la vittoria della lista capitanata da Vittorio Rosati, sono stati nominati 60 delegati che saranno chiamati a votare, nel mese di marzo durante l’assemblea Nazionale, i componenti che capitaneranno l’Ente di promozione Sportiva su scala Nazionale.

Tra i nomi che andranno a ricoprire questo importantissimo ruolo, ci sono tanti rappresentanti della nostra provincia: Alessandro Marfisi, Angelo Berti, Daniele Valerio, Davide Fioriello, Francesca Milani, Francesco Borgognoni, Giorgia Patarini, Lamberto Frasca, Maurizio Patarini, Michele Romaggioli, Monica Marfisi, Nicola Marone, Roberto Martin, Tiziana Scandariato, Tiziano Pugliese e Valeria Morelli.