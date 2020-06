“Sport Estate” diventa virtuale e non mancherà di illuminare anche la stagione estiva 2020.

La soluzione più semplice sarebbe stata annullare l’evento. Il nuovo DPCM che sarà in vigore dal 14 giugno al 15 luglio prossimo, darà il via libera infatti, solo ad eventi e manifestazioni sportive di interesse nazionale.

Ma noi non ce la siamo sentita di sottrarre ancora un qualcosa di buono alle nostre associazioni, già messe a dura prova.

Soprattutto se parliamo di sport e di passioni, che è quello che ha sempre contraddistinto l’evento realizzato dal nostro Comitato Provinciale Opes Latina.

Sport Estate rappresenta da ben 9 edizioni il più importante evento sportivo del capoluogo pontino. Purtroppo, le recenti vicissitudini legate all’emergenza sanitaria Covid-19, hanno stravolto completamente ogni programma, ma non ci fanno arrendere.

“L’obiettivo principale che ci siamo posti in questi mesi – spiega il vicepresidente nazionale Davide Fioriello – è stato unicamente quello di dare il massimo supporto a tutte le nostre associazioni, cercando di mantenerle aggiornate ed in condizione di poter accedere il più agevolmente possibile a tutti gli avvisi ed i sussidi messi in atto dalle manovre governative. In queste settimane infatti, abbiamo dedicato un un vero e proprio sportello di supporto gratuito messo a completa disposizione di tutte le nostre associazioni. Il nostro operato non si è quindi focalizzato su eventi sportivi, ma nel cercare di mantenere in vita proprio coloro chi vivono quotidianamente di sport.

Sport Estate Virtual sarà dunque il nuovo format ideato dall’Opes Latina per l’estate 2020.

Come Funzionerà?

Sarà richiesto all’associazione di inviare un video nuovo o anche di repertorio di massimo 5 minuti, che meglio la rappresenti, abbinato ad un testo di presentazione di massimo 10 righe (1.000 caratteri spazi inclusi), entro lunedì 22 giugno 2020.

La settimana dal 28 giugno al 5 luglio 2020 sarà quella di svolgimento dell’edizione Sport Estate 2020 Virtual, dedicata alle associazioni che vi prenderanno parte ed aderiranno all’iniziativa.

“In questo momento però, pensiamo anche sia giusto che qualcuno riaccenda i riflettori sulle realtà sportive ed è per tale ragione che la kermesse più famosa dell’estate si plasma divenendo virtuale sotto una nuova veste. Siamo stati da sempre precursori e promotori dello sport in provincia. Il nostro evento rappresenta mai come quest’anno un impegno verso la promozione sportiva ed un mezzo per dimostrare che il mondo dello sport è assolutamente vivo e pronto a tornare a regime. Siamo certi – conclude Fioriello – che la nostra iniziativa grazie alla collaborazione di tutte le associazioni affiliate, sarà ancora una volta un bell’esempio di sport e condivisione”.

Il video e la descrizione dell’associazione, diverranno un post promozionale e saranno pubblicati sui canali social di Sport Estate e di Opes Latina con la massima pubblicità e visibilità.

Due realtà digitali che contano 11.500 seguaci facebook ed inoltre le attività saranno promosse anche sulle rispettive pagine instagram. L’ordine di pubblicazione rispetterà l’ordine di arrivo del materiale alla mail opeslatinaeventi@gmail.com. Come sempre, per tutte le associazioni che volessero entrare a far parte del programma, la partecipazione è gratuita.