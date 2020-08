Si chiude una stagione sportiva, quella 2019/2020, tra le più difficili di sempre, ed è tempo di bilanci.

Anche per l’Opes Latina non è stato facile ma, come sottolineato dalla dirigenza, i numeri sono chiari: secondo le stime, a meno di un mese dalla chiusura dell’anno sportivo, l’OPES si attesta come primo ente provinciale per numero di affiliate con ben 397 associazioni sportive dilettantistiche in tutta la provincia di Latina.

Molteplici infatti sono gli appuntamenti che da anni costituiscono riferimenti e richiamo per giovani e adulti. Vediamo i principali.

Per il secondo anno consecutivo si sono svolti i Giochi Scolastici Opes, divenuti ormai un appuntamento consolidato con scuole e docenti. L’iniziativa, che si è evoluta nel tempo è divenuta a carattere provinciale, coinvolgendo migliaia di studenti degli istituti secondari di primo grado non solo di Latina e provincia. Sono infatti tredici le scuole medie che vi hanno preso parte nei mesi passati, appartenenti ai comuni di Latina, Roccagorga, Monte San Biagio, Terracina e Fondi e che si sono cimentate nelle prove di dama, pallavolo, basket, atletica e calcio a 5.

Proseguendo con le attività, Opes Latina dispone di un florido settore calcio sapientemente gestito da anni dalla Broker Sport, con il supporto arbitrale del gruppo diretto dal designatore Giuseppe Trinchese. Nonostante l’attività di quest’anno ridotta per cause a tutti note, si conferma punta di diamante con la quinta stagione della Lega Futsal Amatori Latina. La competizione convoglia i vari centri sportivi del territorio. Oltre a Latina, anche Fondi, Itri, Pontinia, Terracina, Aprilia, Nettuno, Anzio e Sonnino. Le attività della stagione sono state riprese tra gli altri, presso i centri Garden di Anzio, La Siepe di Borgo Carso, Sport Training Pontino a Pontinia, Centro Sport Amico.

Ma Opes è anche danza con il Latina Danza Festival, che chiude la sua quarta edizione con un successo a pieni voti. Il 1 marzo scorso, appena prima del lockdown, quasi quattrocento giovani ballerini e migliaia di spettatori sono accorsi all’evento. Tante scuole hanno scelto di promuovere le loro attività, ma soprattutto il loro essere. La danza infatti, si districa tra stili e costumi differenti e rappresenta la massima libertà di espressione.

Sport Estate, manifestazione punta di diamante di Opes Latina, ha subìto quest’anno per la sua 9 edizione un’inversione di rotta e nel rispetto dei divieti di svolgimento di manifestazioni sportive imposti dai decreti ministeriali, si è svolta in maniera virtuale. La scelta di non piegarsi dinnanzi l’emergenza epidemiologica COVID-19 e di allestire ugualmente il “palco virtuale” della nona edizione di Sport Estate, ha premiato e dato i suoi frutti. L’evento svoltosi dal 4 al 12 luglio su ben 5 piattaforme di diffusione social, ha mantenuto, nonostante la sua nuova veste, lo scopo principale di dar voce a tutte le realtà sportive del territorio nostrano e dare loro il massimo supporto e risalto in questo periodo di profonda crisi. I numeri raggiunti in questa edizione virtual hanno superato di gran lunga tutte le aspettative ipotizzate dal comitato di Opes, raggiungendo ben 226.738 visualizzazioni sui canali ufficiali e rispettivamente l’audience delle singole piattaforme vanta 184.732 views su facebook, 28.492 su instagram e 13.514 sul canale ufficiale youtube dell’evento. Numeri che soprattutto quest’anno valgono più che mai, viste le difficoltà vissute dalle realtà associative a causa dell’emergenza epidemiologica, alle quali Opes ha voluto offrire spazio.

Stagione particolare invece quella di In Corsa Libera, il circuito con il maggior numero di gare podistiche in tutto il Lazio organizzato dall’omonima associazione in collaborazione con il Comitato Provinciale Opes Latina, Fidal Latina e Fidal Lazio. L’edizione uscente 2018/2019 si è chiusa in record, con l’assegnazione del montepremi finale di 6mila euro e con ben 34 competizioni al seguito di cui 33 sul territorio regionale e una fuori regione. La stagione 2019/20 è stata invece interrotta dall’emergenza epidemiologica. Si sono svolte infatti solamente sei gare. Lo scorso dicembre la 18° Mezza Maratona di Latina e la Corsa di Natale per Telethon. Corriamo Tra i Presepi, la corsa solidale Corriamo X Luketto ed Veroli Winter Trail. Lo scorso febbraio spazio alla regina delle competizioni podistiche, la Maratona Maga Circe organizzata dall’associazione In Corsa Libera. La competizione rappresenta la gara con maggior numero d’iscritti di tutto il calendario. Nella sua prima edizione ha registrato numeri da capogiro con ben 1.700 atleti provenienti da tutto il mondo che hanno letteralmente invaso la piazzetta di San Felice Circeo per lo start della competizione. 42,195 km, 21 km e 13 km le lunghezze che si sono corse tra le storiche e suggestive location che uniscono San Felice Circeo e Sabaudia.

Opes cura anche il settore ciclistico e da anni realizza il Giro dell’Agro Pontino, che ha concluso la stagione sportiva 2019 con numerose tappe che hanno coinvolto migliaia di atleti partecipanti e tante società. Alla presenza del presidente del comitato provinciale Opes Latina, Daniele Valerio e del dirigente regionale, Roberto Martin, si sono svolte le premiazioni finali del circuito, curato dal responsabile nazionale Opes Ciclismo Michele Romaggioli.

A mancare all’appello, la storica Festa dello Sport che si sarebbe dovuta svolgere per la sua quattordicesima edizione, come ogni anno nel mese di maggio.

Opes si prepara a spiegare le vele e salpare verso la nuova stagione 2020/21 auspicando in un ritorno per tutti alla piena normalità, ed augurandosi il meglio per l’imminente nuovo anno sportivo che comincerà dal prossimo 1 settembre 2020. Per affiliazioni e tesseramenti scrivere a opeslatina@gmail.com o chiamare il numero 0773.605658. La sede del comitato provinciale Opes Latina si trova a Latina in via Ufente 20, presso la Torre Pontina.