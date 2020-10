Sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per un anno, a carico di Gina Cetrone e Umberto Pagliaroli.

La misura è stata notificata oggi dai poliziotti della divisione anticrimine della Questura di Latina su decisione del tribunale di Roma e su proposta del questore di Latina.

L’ordinanza è stata formulata a seguito di complessa attività investigativa, nei confronti dell’ex consigliere della Regione Lazio, e di Pagliaroli attualmente ristretto agli arresti domiciliari e pertanto nei confronti di quest’ultimo l’esecuzione della misura preventiva resta sospesa nelle more della conclusione di quella cautelare.

Tutto è partito dall’operazione “Scheggia” della squadra mobile di Latina a gennaio di quest’anno che portò in carcere Armando Di Silvio, detto Lallà, ed i figli Gianluca e Samuele, nonché la cetrone e Pagliaroli, indagati a vario titolo per estorsione, atti di illecita concorrenza e violenza privata, reati aggravati dal metodo mafioso.

Il Tribunale di Roma ha confermato la gravità delle condotte poste in essere dalla Cetrone e Pagliaroli, consistenti nell’intimidazione commessa ai danni di un imprenditore in evidente stato di difficoltà ed il patto con esponenti di un gruppo criminale per la gestione della campagna elettorale e la disinvoltura da essi dimostrata nell’avvalersi di personaggi pericolosi per il raggiungimento dei propri obiettivi, indicativi di un pericolo attuale e concreto di reiterazione.