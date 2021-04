Ha ammesso i fatti contestati Nicolino De Monaco, detto “Nico”, che con il suo soprannome ha dato il nome all’operazione dei carabinieri di Latina. Il geometra dell’ufficio Ambiente del Comune di Latina che era stato sospeso già sei mesi fa, ha risposto questa mattina alle domande del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina, Mario La Rosa.

Non solo ha fornito informazioni sul suo coinvolgimento nella vicenda, ma ha anche offerto la sua collaborazione. Gli avvocati dell’uomo, Giancarlo Vitelli e Alessia Righi, hanno chiesto una diversa qualificazione del reato che, secondo la difesa, sarebbe più riconducibile a una truffa che a corruzione e concussione che sono stati invece contestati. Le autorizzazioni rilasciate erano infatti false, non firmate dal dirigente o da altri.

L’uomo è stato già indagato per un fatto simile risalente allo stesso periodo. Per quel caso particolare c’è già una conclusione di indagine utilizzata dalla difesa per dimostrare che si tratta proprio di truffa. Così infatti ha qualificato il fatto il pubblico ministero De Luca, che ha coordinato gli accertamenti. La difesa ha anche evidenziato che il geometra da un anno non ricopre più lo stesso ruolo, ma è stato spostati negli uffici dell’Anagrafe ed è sospeso da 6 mesi: in base a questo hanno chiesto revoca dei domiciliari.

E’ rimasto invece in silenzio, davanti al gip, l’avvocato Christian Pietrosanti, difeso dall’avvocato Padula. Hanno parlato infine i tre indagati Pietro Cannone, pensionato di 78 anni, Maurizio Ciucci, pensionato di 68 anni di Roma, e l’imprenditore di Latina, Aurelio Feola, difesi tra gli altri dall’avvocato Montalto.

Secondo quanto emerso durante le indagini il geometra del Comune, fra il dicembre 2019 ed il maggio 2020, utilizzando timbri in disuso dell’amministrazione, avrebbe preteso la somma di 4.550 euro da una 72enne di Latina, per rilasciarle un’autorizzazione allo scarico delle acque reflue.

Avrebbe poi ricevuto altre mazzette per il rilascio della stessa autorizzazione dal 78enne di Latina, dal 68enne di Roma, e dal 65 enne del capoluogo pontino. Avrebbe anche utilizzato l’auto di servizio per recarsi presso le abitazioni degli indagati per riscuotere il denaro pattuito. Infine avrebbe impiegato il denaro, illecitamente ricevuto, per acquistare sostanza stupefacente, per uso personale, da alcuni degli indagati.