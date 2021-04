I carabinieri hanno eseguito questa mattina un’ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito dell’operazione “Nico”, che ha visto finire ai domiciliari Nicolino De Monaco e l’avvocato Pietrosanti.

L’interessato, Il 53enne Stefano Berto, era stato trovato in possesso di 172 grammi di cocaina e 100 di hashish che aveva nascosto all’interno della propria abitazione.

Per questo era stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Oggi è stato interrogato dal giudice del tribunale di Latina, Giuseppe Cario, che ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo è ristretto ora nel carcere di Velletri.