Sono quattro le persone fatte oggetto di provvedimenti restrittivi nell’ambito dell’operazione “Home sweet home” dei carabinieri. Tra di loro un cittadino cinese, ma residente a Formia.

Secondo quanto accertato dagli investigatori, era proprio lui l’ideatore dell’attività criminale, e proprio dal comune pontino gestiva gli incontri.

Il reato contestato è quello di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento ed allo sfruttamento della prostituzione di donne di origine cinese.

I provvedimenti di cattura sono stati eseguiti nei Comuni di Bernalda, Altamura, Milano, e Formia, mentre nel comune di Matera si è proceduto al sequestro dell’immobile all’interno del quale avvenivano gli incontri con le prostitute.

Come detto, la mente dell’organizzazione era un 63enne residente a Formia. L’uomo aveva preso in affitto un appartamento a Matera trasformandolo in casa di appuntamenti.

Le altre persone coinvolte erano un 56enne di Altamura, che era l’intestatario del contratto di affitto dell’immobile di Altamura ed era perfettamente a conoscenza dell’attività che si svolgeva all’interno. F. L. P., 69enne di Bernalda, si occupava invece di portare cibo ed acqua alle prostitute all’interno della casa e di provvedere ai loro spostamenti per ogni necessità, ed un altro uomo 54enne di origine cinese, W. W., provvedeva a pubblicizzare le prestazioni sessuali delle donne all’interno dell’abitazione di Matera mediante la pubblicazione di specifici annunci su un noto sito web di incontri, indicando un numero di utenza mobile da contattare per gli appuntamenti