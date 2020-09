È durata una settimana la detenzione in carcere di Natan Altomare, il fisioterapista pontino, manager nel settore sanitario, finito in carcere nell’operazione Dirty Glass.

L’operazione della Direzione distrettuale antimafia di Roma aveva disvelato un sistema di illeciti tra ricettazione, sequestro di persona a mano armata, e turbativa d’asta.

L’uomo, si era dichiarato da subito innocente davanti ai pubblici ministeri ed aveva recuperato tramite il suo difensore, il penalista di Formia, Pasquale Cardillo Cupo, una serie di messaggi email, Sms e whatsapp relativi al periodo dei fatti in contestazione che ne denotavano, ad avviso della difesa, l’estraneità dai fatti contestatigli.

“È un primo step – spiega l’avvocato Cardillo Cupo – che sicuramente rende più serena la famiglia Altomare, avendo dimostrato il giudice per le indagini preliminari ed ai pubblici ministeri procedenti sensibilità e serenità nella complessiva valutazione della posizione dell’Altomare che continuerà a spiegare la sua estraneità ai fatti, ma che comunque dal punto di vista difensivo non ci soddisfa appieno, ritenendo che Natan Altomare possa e debba ritornare in libertà per assenza di gravità indiziaria, motivazioni che nelle scorse ore mi hanno portato a presentare istanza al Tribunale del Riesame di Roma per annullare totalmente ogni misura a carico dell’indagato“.