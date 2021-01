L’operazione Anni 2000 dei carabinieri, che nel sud della provincia di Latina ieri ha sgominato due clan rivali, quelli degli Antinozzi e dei Mendico, tiene ancora banco.

Dall’arma dei carabinieri emergono ulteriori particolari sul modo di agire dei due sodalizi malavitosi. Nello specifico sembra che a loro disposizione ci fosse un vero e proprio arsenale, utilizzato per gesti intimidatori verso imprenditori e rivali.

In particolare, per capire la ferocia con la quale i clan perseguivano i propri scopi criminali, ci sono alcune intercettazioni telefoniche, durante le quali si parla apertamente di spedizioni armate nei confronti delle vittime designate, che così erano costrette a chiedere “protezione” dietro la corresponsione di somme di denaro. In una di queste intercettazioni si sente la voce di Antonio Antinozzi che afferma ” …e ci andiamo con le pistole”.

Di certo, da oggi in poi, gli imprenditori della zona di Castelforte e Santi Cosma e Damiano potranno dormire sonni più tranquilli.