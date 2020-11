Un altro, l’ennesimo, incidente sul lavoro in provincia di Latina. Per fortuna, stavolta, non ci è scappato il morto.

E’ successo nella tarda mattinata di ieri nelle campagne di Borgo Faiti. Un uomo di 71 anni stava lavorando alla ristrutturazione di una tettoia dietro una casa, quando la muratura è crollata travolgendo l’anziano operaio. Pensionato, stava assistendo un amico in questo lavoro conservativo che serviva a stabilizzare una tettoia utilizzato per parcheggiare le auto.

Amici del proprietario, stavano effettuando l’intervento senza alcun piano di lavoro. Gli operai stavano lavorando su una delle travi portanti della struttura che ha improvvisamente ceduto, facendo collassare l’intera tettoia.

All’arrivo dei soccorsi l’uomo versava in gravi condizioni, tanto da costringere i medici ad allertare l’elisoccorso per il trasporto del ferito in un ospedale di Roma

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i fatti per capire se ci siano state responsabilità per il ferimento dell’uomo.