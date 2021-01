Open day all’istituto Enaudi-Mattei di Latina. Martedì 19 gennaio, dalle 15 alle 18, gli alunni delle classi terze delle scuole di primo grado e le loro famiglie saranno accolte (online) in vista della chiusura delle iscrizioni all’anno scolastico 2021/22.

Il pomeriggio verrà dedicato all’indirizzo “Ottico”, percorso di studi esclusivo in ambito

provinciale, che negli ultimi anni è andato ad arricchire ulteriormente la già ampia offerta formativa del polo professionale della città.

Risulta evidente ormai che l’esigenza di “informare” e “orientare” viene sentita come prioritaria dall’Einaudi – Mattei, che dal mese di novembre ha organizzato vari incontri per far conoscere la scuola e illustrare le numerose attività curriculari ed extracurriculari che in essa si svolgono.

L’obiettivo è sempre lo stesso: accompagnare gli studenti nella scoperta dei numerosi indirizzi e supportarli nel delicato passaggio alla scuola secondaria di secondo grado. L’open day, nel rispetto delle misure di contenimento del Covid-19, avrà luogo online, in diretta

dal laboratorio di ottica dell’Istituto, nel quale la Dirigente e i docenti accoglieranno virtualmente genitori e alunni per analizzare insieme le caratteristiche, l’organizzazione, gli strumenti e le metodologie dell’indirizzo protagonista dell’incontro.

Ampio spazio verrà dedicato a descrivere le attività laboratoriali, gli stage e ad approfondire gli sbocchi professionali e universitari, che il percorso quinquennale offre. A questo proposito la professoressa Gasbarri, referente dell’orientamento, invitando genitori e alunni a partecipare all’evento, ricorda che “quando si sceglie la scuola secondaria di

secondo grado può essere importante conoscere e valutare l’offerta formativa di un Istituto, che ha la capacità di saper leggere e interpretare in anticipo le esigenze espresse dalle aziende del territorio.

Le figure professionali che l’Einaudi-Mattei forma nei suoi percorsi di studio sono, infatti,

perfettamente rispondenti alle richieste del mondo del lavoro, come dimostrato anche dalle recenti indagini di Eduscopio.”

Gli alunni e i genitori interessati potranno partecipare all’incontro in modalità on-line cliccando al seguente link: https://meet.google.com/zbg-uymi-vvz, al quale sarà possibile accedere anche dal Sito Istituzionale, https://www.einaudimattei.edu.it/, e dai canali social della Scuola.

Per seguire ogni aggiornamento sulle iniziative intraprese e sulle prossime date di Open Day, c’è anche un canale YouTube dedicato, https://youtube.com/channel/UCg_DrhJyOgCEa5_9Jr3HWoQ, nel quale è possibile reperire il materiale relativo all’orientamento.