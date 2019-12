Ondata di gelo a Latina e provincia.

Le temperature subiranno un netto calo con termometri che sfioreranno lo zero nel weekend.

Nel corso del giorno le temperature resteranno accettabili ma con l’arrivo della sera il freddo la farà da padrone.

Attenzione soprattutto sulle strade dove potrebbero verificarsi delle gelate pericolose per la sicurezza dei cittadini.

Nel giorno di Capodanno previsto un nuovo rialzo termico ma comunque in linea con la stagione.

Da domani mattina e per le successive 36 ore, inoltre, è stata diramata l’allerta per vento sul Lazio con venti forti o di burrasca nord-orientali, raffiche di burrasca forte in corrispondenza delle aree montuose e mareggiate lungo le coste esposte.