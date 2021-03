di Katiuscia Laneri – Ossa mescolate, persino quelle dei bambini, salme sparite, sepolture illegali, da giorni si apprende sempre più dettagli sulla gestione del cimitero monumentale di Sezze, al cui interno esiste anche un’area ebraica.

“E’ stata realizzata persino una piscina nella casa del custode, dove purtroppo sarebbero avvenuti dei festini hard. Per questo, ritengo opportuno che il presidente Nicola Zingaretti si adoperi affinché sia garantito il ripristino delle norme, anche eventualmente quelle igienico-sanitarie, in tutte le sedi” lo chiede Orlando Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio che, in una nota, continua: “E’ necessario ristabilire la credibilità delle istituzioni e il rispetto dei defunti, dei loro familiari, della sacralità dei luoghi e del sentimento religioso”.

Per questo Tripodi ha presentato un’interrogazione urgente e una mozione, di 28 pagine per atto, al governatore Zingaretti a seguito dell’inchiesta Omnia 2.

”E’ deplorevole quanto avvenuto a Sezze, famosa in Italia e non solo anche per le peculiarità agroalimentari, a partire dal carciofo – aggiunge ancora il consigliere -. Nello scandalo c’è un’evidente responsabilità politica: il Comune sembra fuori controllo. Al di là dell’amministrazione del Pd, i cui vertici tacciono incomprensibilmente, occorre invertire subito la rotta e ristabilire la legalità prima che sia troppo tardi soprattutto per i cittadini onesti, su cui rischiano di ricadere le condotte di pochi” e conclude: “Grazie alla magistratura e agli investigatori, però siamo di fronte all’ennesimo fallimento della politica che dovrebbe prevenire quanto consumato all’interno del cimitero”.

Intanto, la Diocesi di Latina ha disposto una nuova benedizione per il luogo sacro profanato. Ad occuparsene è stato il Vicario Foraneo di Sezze, Don Gianmarco Falcone che ha definito la vicenda “inqualificabile” e si è unito al dolore e allo smarrimento di quei fedeli che non hanno più una tomba su cui piangere i propri cari.