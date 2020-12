Si è concluso l’esame autoptico sul corpo di Fabrizio Moretto, il 50enne ucciso a Bella Farnia (Sabaudia) la sera del 21 dicembre scorso.

L’autopsia, effettuata dal medico legale Alessandro Mariani, ha confermato che l’uomo è stato assassinato da un singolo proiettile, esploso da una distanza decisamente ravvicinata che lo ha raggiunto al cuore.

Dalla salma sono stati anche prelevati tessuti per ulteriori accertamenti ma, come di consueto, per avere risultati definitivi ci vorranno almeno 90 giorni.

Da parte delle forze dell’ordine, in questi giorni c’è stata la perquisizione nell’abitazione della vittima e un nuovo sopralluogo sul luogo del delitto, una zona in aperta campagna poco lontano da Sabaudia.

Terminato l’esame, l’uomo potrà essere tumulato. I funerali si terranno questo pomeriggio alle 15 nella chiesa Santissima Annunziata di Sabaudia.