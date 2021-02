Due ergastoli per Arcangelo Abbinante, ritenuto esecutore materiale dell’omicidio, e per Giuseppe Montanera, accusato di avere fatto parte del commando di morte, nel delitto del boss della camorra, Gaetano Marino.

La sentenza è uscita alle 18.30 di questo pomeriggio (19 febbraio), dopo oltre 5 ore di camera di consiglio. La Corte d’Assise del tribunale di Latina, presieduta dal giudice Valentini, a latere Fosso, ha condannato anche Salvatore Ciotola e Carmine Rovai a 22 anni di carcere ciascuno. A loro è stata riconosciuta l’attenuante della minima partecipazione.

Il 23 agosto del 2012 il boss del clan camorristico degli Scissionisti, riceve una telefonata e lascia l’ombrellone all’ultima fila dello stabilimento Serenella a Terracina, per incontrare qualcuno. Arrivato al parcheggio oltre la strada, però, ad attenderlo c’erano i sicari che lo hanno freddato con 11 colpi di pistola.

L’ordine di uccidere, secondo gli investigatori, sarebbe partito da Napoli, proprio nell’ambito di quella guerra tra i clan di Secondigliano in cui Gaetano Marino, dopo l’arresto del fratello Gennaro, aveva assunto un ruolo di rilievo. Quando il boss, insieme al suo guardaspalle, è risalito dalla spiaggia sul marciapiede, il killer ha sparato i colpi in rapida sequenza. Dieci, come confermato dall’autopsia, hanno raggiunto la vittima al torace e all’addome ma soprattutto al volto. L’ultimo, esploso da una distanza ravvicinata, alla nuca.