Il Riesame ha confermato la decisione del giudice Fanelli e ha spiegato che non ci sono i presupposti per gli arresti di Carlo Maricca e Fabrizio Marchetto. I due erano stati accusati dell’omicidio di Ferdinando Di Silvio, detto “Il Bello”.

Alla base delle accuse, a distanza di 18 anni (il delitto è del 2013), le dichiarazioni dei due pentiti Renato Pugliese e Riccardo Agostino, testimonianze e intercettazioni. Durante una diversa inchiesta lo stesso Maricco, secondo la Direzione distrettuale antimafia di Roma (i pm che seguono la vicenda sono Luigia Spinelli, Barbara Zuin e Claudio De Lazzaro), si sarebbe autoaccusato di crimini non ben specificati, però.

Gli avvocati Leone Zeppieri e Luca Giudetti hanno sostenuto che non ci sono riscontri e sia il gip che il Tribunale delle libertà hanno deciso che non ci sono elementi per un arrestato.