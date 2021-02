E’ stato discusso ieri il ricorso presentato dai pm della Direzione distrettuale antimafia di Roma, Luigia Spinelli, Barbara Zuin e Claudio De Lazzaro, per la richiesta di arresto di Carlo Maricca e Fabrizio Marchetto.

I due sono ritenuti i responsabili dell’attentato esplosivo in cui morì, il 9 luglio 2003, Ferdinando Di Silvio Il Bello. I pm sono convinti che sia stato un omicidio aggravato dal metodo mafioso. Il gip però, in un primo pronuciamento, hanno rigettato il ricorso. Ora si attente la decisione in appello.

Quel giorno Di Silvio era andato al mare con il nipote per gestire questioni di lavoro. Era entrato al bar e in quei minuti gli assassini avrebbero agito mettendo l’esplosivo sotto il sedile. Poi la deflagrazione e la corsa in ospedale. Il Bello era morto lì, ma prima era riuscito a fare i nomi di chi, secondo lui, lo avrebbe ucciso. Dall’epoca però nessun riscontro aveva permesso gli arresti. Ora a cambiare le cose ci sarebbero le dichiarazioni del pentito Renato Pugliese, che già nel 2018 aveva chiarito diversi delitti rimasti senza colpevoli.

Pugliese che viene ascoltato spesso anche in questi giorni nei vari processi in cui è imputato, ha parlato anche ieri, durante il procedimento penale per estorsioni e lesioni a carico di 10 persone, per fatti relativi a più di 10 anni fa. In quella sede ha ripercorso il suo rapporto con Massimiliano Moro.

Proprio in questi mesi tanti fatti relativi agli anni 2000, una vera e propria guerra criminale, vengono letti in maniera diversa e anche per l’omicidio Moro nei giorni scorsi sono state arrestate 4 persone. Pugliese, collegato in videoconferenza da una località protetta, ha raccontato di averlo conosciuto nel 2003, tramite il padre Costantino Cha Cha Di Silvio e che era così entrato a far parte del suo gruppo.

La guerra criminale portò a fine gennaio 2010, all’attentato ai danni di Carmine Ciarelli, scampato miracolosamente alla morte dopo essere stato raggiunto da numerosi colpi di pistola a Pantanaccio. La risposta non si sarebbe fatta attendere: poche ore dopo era stato ucciso Massimiliano Moro, il giorno successivo Fabio Buonamano e dopo due mesi è sfumato il tentativo di omicidio proprio di Fabrizio Marchetto.