Era prevista per oggi la sentenza per l’omicidio di Desirèe Mariottini, ma l’udienza è stata rinviata al prossimo 14 aprile.

Tre dei quattro imputati sono infatti in isolamento per aver avuto contatti con positivi al Covid-19 e non avrebbero potuto essere presenti, come hanno fatto nelle udienze precedenti.

I 4 sono accusati di omicidio volontario, di violenza sessuale aggravata, di cessione si sostanze stupefacenti, il tutto aggravato dalla minore età della vittima, che aveva soltanto 16 anni, quando da Cisterna aveva raggiunto lo stabile di via dei Lucani, nel quartiere San Lorenzo, a Roma. Qui era stata trovata, ormai morta, il 19 ottobre 2018.

Per Alinno Chima, Mamadou Gara, Yussef Salia e Brian Minthe la Procura di Roma ha chiesto la condanna all’ergastolo.