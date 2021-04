Rinviata ancora una volta la sentenza relativa al processo per l’omicidio di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna trovata morta nel quartiere San Lorenzo, a Roma.

Ieri mattina la Corte d’Assise della Capitale ha verificato che 3 dei 4 imputati stanno concludendo il periodo di isolamento per il contatto con un positivo al Covid e non possono partecipare al processo. Per questo sarà necessario attendere ancora fino al 12 maggio prossimo.

Sul banco degli imputati siedono Brian Minteh, Alinno Chima, Mamadou Gara e Yussef Salia, accusati a vario titolo di omicidio volontario, violenza sessuale aggravata e cessione di droga ad una minorenne. La ragazza dopo or di agonia era stata trovata ormai senza vita il 19 ottobre 2018. Gli imputati, nonostante fosse evidente che Desirée stesse molto male avrebbero impedito ad altri che frequentavano l’immobile abbandonato, di soccorrerla. Per tutti è stata chiesta la condanna all’ergastolo.