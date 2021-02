La tragedia che ha colpito la comunità di Formia, con l’omicidio del giovanissimo Romeo Bondanese, ha distrutto non solo la famiglia del povero ragazzo, ma anche quella del suo altrettanto giovane assassino.

Un dolore che è quello di tutta la comunità di Casapulla, piccolo comune in provincia di Caserta, di meno di 10 mila abitanti, dal quale proviene il principale accusato.

Lo stesso sindaco, Renzo Giuseppe Lillo, ha voluto esprimere il dolore sue e di tutta la sua comunità: “Nessuno a Casapulla poteva immaginare una cosa del genere – dice Lillo – siamo una comunità tranquilla, in cui ci conosciamo tutti, e in cui non si sono mai verificati simili episodi di violenza tra adolescenti. Conosco il papà del ragazzo, è un operatore ecologico che lavora nel nostro comune; a lui e alla moglie va la mia vicinanza per il momento terribile che immagino stiano passando. Speriamo che le indagini siano veloci e accertino la verità. Siamo profondamente addolorati e scossi per la morte del ragazzo di Formia”.