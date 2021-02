Torna a casa il ragazzo di 17 anni accusato dell’omicidio del coetaneo, di Formia, Romeo Bondanese. Il giovane che avrebbe tirato fuori un coltello e lo avrebbe usato contro la vittima e contro un altro ragazzo che si trovava in via Vitruvio, durante unna rissa, è stato interrogato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni d Roma.

Il 17enne di Casapulla, in provincia di Caserta, ha risposto alle domande del gip negando di aver sferrato i fendenti contro i due ragazzi di Formia. Il giudice ha così convalidato l’arresto e disposto i domiciliari ritenendoli adeguati come misura cautelare.

Intanto il pubblico ministero Maria Perna, che coordina le indagini, ha disposto l’autopsia sulla salma di Romeo, che verrà eseguita domani. Gli accertamenti non sono conclusi, come ha ricordato anche il questore di Latina, Spina, e si vanno delineando le responsabilità anche degli altri minorenni che hanno preso parte alla rissa.