Sarà interrogato venerdì prossimo (12 marzo), presso la Procura per i Minorenni di Roma, Osvaldo V., il cugino di Romeo Bondanese, il 17enne ucciso durante una rissa a Formia.

Il ragazzo era rimasto ferito in quei drammatici minuti in via Vitruvio ed è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alla coscia.

Si presenterà, assistito ed accompagnato dal difensore di fiducia, l’avvocato Vincenzo Macari, davanti al sostituto procuratore Maria Perna, che coordina le indagini sull’omicidio. In quella sede Osvaldo potrà fornire la propria ricostruzione dei fatti, sulla quale vi è un assoluto riserbo. Anche lui, infatti, come altri ragazzi appartenenti ai due gruppi, è indagato per rissa.

Intanto il fascicolo è stato diviso in due procedimenti, quello per l’omicidio di Romeo e un altro, proprio per la rissa. Diversi i tempi richiesti per le due indagini che ha portato la Procura di Cassino a fare questa scelta.