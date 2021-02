Oggi pomeriggio l’ultimo saluto a Romeo Bondanese, il 17enne di Formia ucciso in via Vitruvio durante una rissa. Il funerale è stato fissato per le 15 nella chiesa di San Lorenzo e Giovanni Battista e sarà officiato dall’arcivescovo di Gaeta, monsignor Luigi Vari.

Ieri è stata eseguita l’autopsia sulla salma del ragazzo, dal medico legale Vincenzo Maria Grassi. Una sola coltellata ha ucciso Romeo, che ha reciso l’aorta femorale. Il coltello usato, secondo quanto emerso dall’esame autoptico, sarebbe lungo tra gli 8 e 10 centimetri. Una lama che non può essere portata in giro, a differenza di un coltellino svizzero, come sembrava all’inizio. Si aggrava così la posizione del 16enne di Casapulla, in provincia di Caserta, arrestato per il delitto e ristretto ai domiciliari.