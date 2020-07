Vincenzo Malvaso, difeso dall’avvocato Renato Archidiacono, è stato assolto dall’accusa di associazione a delinquere perché il fatto non sussiste.

“Sono molto soddisfatto dell’esito del processo – ha dichiarato a caldo l’avvocato Archidiacono – penso che sia stata fatta giustizia”.

Assolta anche Elena Lusena, ex dirigente all’ufficio Patrimonio e Demanio del Comune di Latina e con un conferimento ad interim nella gestione degli impianti sportivi e della manutenzione del Palazzetto dello sport.

Questo l’esito dell’udienza preliminare, l’ultima di una lunga serie, davanti al giudice Giorgia Castriota.

Rinviati a giudizio i 35 indagati dell’inchiesta Olimpia per i quali il processo inizierà il 1 dicembre 2020 davanti al secondo collegio del tribunale di Latina.

Tra questi l’ex deputato di Fratelli d’Italia Pasquale Maietta e l’ex sindaco di Latina Giovanni Di Giorgi.

L’inchiesta del 2016 aveva coinvolto politici, funzionari del Comune di Latina e imprenditori ed era stata un vero e proprio terremoto per la città. Delle tre associazioni per delinquere ipotizzate, però, dal sostituto procuratore Giuseppe Miliano, il tribunale del Riesame ne ha lasciata in piedi soltanto una, quella relativa ai favori al Latina Calcio.