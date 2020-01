Un uomo di 34 anni è stato denunciato alla Procura della Repubblica dagli uomini del commissariato di Cisterna per occupazione abusiva di immobile pubblico, in concorso con la moglie di 35 anni.

La segnalazione è scattata grazie al lavoro investigativo degli agenti visto che il 34enne aveva fatto, poco tempo prima, una richiesta di porto di fucile per uso sportivo, titolo di polizia che qualora rilasciato avrebbe consentito l’acquisto di qualsiasi arma comune da sparo e il relativo munizionamento.

L’indagato dichiarava di risiedere ad Aprilia in via Lussemburgo, zona in cui si registrano numerose occupazioni abusive di alloggi di edilizia pubblica.

I successivi accertamenti hanno evidenziato che l’immobile, proprietà del Comune di Roma, in realtà non risultava a lui assegnato che quindi lo occupava senza titolo.

Contestualmente a quanto appurato dalla polizia di Stato, il Comune di Roma produceva formale denuncia – querela.

Avviato un procedimento amministrativo volto al formale diniego dell’autorizzazione richiesta di porto d’arma che, allo stato, ovviamente non sarà rilasciata.