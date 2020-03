Sequestro preventivo per un appartamento in via Lussemburgo ad Aprilia.

L’immobile, di proprietà del comune di Roma, era da tempo occupato, abusivamente, da una coppia con figli.

La scoperta è stata effettuata dagli agenti del commissariato di Cisterna di Latina nel corso di alcuni accertamenti amministrativi attivati a seguito della richiesta del porto di fucile, per uso sportivo, avanzata dal capo famiglia.

Gli investigatori hanno infatti verificato come l’appartamento, dove l’uomo avrebbe poi detenuto le armi acquistabili con il titolo, non fosse di sua proprietà e tanto meno giunto in suo possesso a seguito di regolare affitto, ma provento di un reato permanente contro il patrimonio del Comune di Roma.

Il pubblico ministero ha disposto che il rilascio debba avvenire entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento del giudice per le indagini preliminari.

Marito e moglie, romani di 34 e 35 anni, dovranno rispondere dell’occupazione abusiva.

L’autorizzazione di polizia non è stata ovviamente rilasciata.