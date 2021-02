L’dea di un nuovo sito di stoccaggio di rifiuti sulla Pontina, nelle vicinanze della Plasmon e quindi di Borgo San Michele ha fatto sì che i residenti si riunissero in comitato per valutare le possibili conseguenze e decidere cosa fare.

Il 31 gennaio scorso si è tenuto un incontro quindi per fare il punto della situazione. Il coordinatore del comitato Alessio Pagliari ha ripercorso gli avvenimenti di questi giorni. Poi l’architetto Antonio D’Onofrio ha esposto, da un punto di vista tecnico, tutte le possibili considerazioni che devono essere prese in esame nella valutazione di un sito destinato a “discarica”.

In particolare, sono stati individuati ed elencati alcuni vincoli che insisterebbero nell’area interessata che i tecnici dovranno tener conto. Il comitato civico sta quindi analizzando con molta attenzione tutti i documenti che riguardano la zona in questione e si riserva di fornire, nei prossimi giorni, ulteriori considerazioni e valutazioni.

La relazione sarà consegnata al commissario ad acta che dovrà prendere la decisione finale.

Alessio Pagliari ha ribadito la sua preoccupazione nella scelta dell’area della “Plasmon” che rischierebbe di aprire una “breccia” per possibili ampliamenti del sito anche per altri tipi di rifiuti, inoltre, la presenza del canale di Rio Martino potrebbe non essere casuale perché verosimilmente gli impianti di trattamento di rifiuti possono necessitare di sistemi di raffreddamento, quindi non può essere escluso che, anche se in una prima fase potrebbe non essere necessario, in un futuro prossimo si possa ricorrere a tale soluzione.

Preoccupazioni sono state espresse anche per un eventuale percolato: “Con i rifiuti – ha detto D’Onofrio – il rischio zero non esiste”.

All’incontro erano presenti le associazioni Sempre Verde, Legambiente con Alessandro Loreti, che ha fatto anche un intervento ribadendo la posizione dell’associazione così come riportato anche alla stampa nei giorni scorsi, e il comitato civico della Migliara 45.

“Il dialogo è aperto con tutti, cittadini e associazioni, comprese tutte le compagini politiche che vorranno aiutare il comitato nel sostenere l’inidoneità dell’area prescelta per la possibile discarica”.