Il comune di Sabaudia ha un nuovo segretario.

Il Sindaco Giada Gervasi ha conferito l’incarico all’avvocato Giulia Di Matteo, fino ad oggi in servizio a Caivano, in provincia di Napoli.

Laureata in Giurisprudenza e avvocato, il curriculum della Di Matteo come segretario comunale è molto lungo ed importante.

Il sindaco ha voluto far sentire la vicinanza dell’amministrazione tutta al nuovo segretario nel giorno del suo insediamento.

L’avvocato Di Matteo subentra alla collega Rosalba Ambrosino, che lascia il Comune per sopraggiunti impegni familiari che non le avrebbero permesso di operare nella tranquillità che il ruolo richiede. “Alla dottoressa Ambrosino – dice la Gervasi – il mio personale ringraziamento per quanto fatto per la città di Sabaudia e l’Amministrazione tutta, augurandole tutto il meglio per il suo futuro personale e professionale”.